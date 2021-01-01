هل يجوز الصلاة بـ "جورب قصير" لا يتعدى الكعبين؟ الإفتاء توضح

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تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل يجوز الصلاة بجورب قصير لا يتعدى الكعبين؟”.







وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إذا كان السائل رجلا فله أن يصلى بدون شراب مطلقا.

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وأضاف أمين الفتوى: أما بالنسبة للمرأة فهناك فى هذه المسألة رأيان، واحد مبني على الاحتياط وهو رأى الجمهور ويقولون إن المرأة يجب عليها أن تستر قدميها في الصلاة.وتابع أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أن الرأي الأخر وهو عند الإمام أبو حنيفة فهو يرى أن كشف قدم المرأة فى الصلاة لا يبطلها.حكم صلاة المرأة بدون شرابحكم صلاة المرأة بدون شراب.. قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجب على المرأة لبس الجوارب في الصلاة، ولا بأس من ارتداء المرأة له؛ فتصح الصلاة به وبدونه.وأوضح «شلبي» في إجابته عن سؤال:« ما حكم صلاة المرأة بدون شراب؟»، أنه لو استطاعت المرأة أن تصلى بجورب فيكون هذا أفضل، ولو لم تستطع وأرادت أن تأخذ برأيرأى الأحناف من أنه يجو الصلاة بدون شراب؛ فلا حرج عليها وتكون صلاتها صحيحة.ونوه أن الضابط فى ذلك هو ستر العورة في الصلاة واجب؛ لقوله -تعالى-: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ»،( سورة النور:الآية 31)، مختتمًا: " وعورة المرأة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها".هل يجوز تنفيذ وصية للمتوفى تتضمن قطع رحم؟.. الإفتاء تجيبهل يحاسب الله العبد على ذنوب قديمة تاب منها؟.. الإفتاء توضححكم صلاة المرأة بالمكياجأكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك مجموعة من الشروط ينبغي أن تتوافر لصحة الصلاة، مشيرًا إلى أن غياب أحد الشروط يؤثر في صحة الصلاة بل وقد يُبطلها.وأبان «وسام»، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للمرأة وضع المكياج بعد الوضوء والصلاة به؟»، أن من الشروط اللازمة لصحة الصلاة؛ الوضوء، فهو شرط أساسي، وطهارة الثوب والبدن شرط لصحة الصلاة.ولفت إلى أن التزين لا يقدح في صحة الصلاة، أي أن تزين المرأة ووضع المكياج والصلاة به لا يبطلها، لذا يجوز صلاة المرأة بالمكياج ولا حرج فى ذلك، فإذا توضأت المرأة ثم وضعت المكياج على وجهها، فلا يضرها ذلك بشيء، ولا يؤثر على وضوئها ولا صلاتها، ما لم يكن نجسًا، منوهًا بأن صلاتها في هذه الحالة تكون جائزة وصحيحة.