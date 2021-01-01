مقتل وإصابة 8 أشخاص في إطلاق نار داخل جامعة بالولايات المتحدة



إطلاق نار بجامعة ولاية جرامبلنج في لويزيانا الأمريكية إطلاق نار بجامعة ولاية جرامبلنج في لويزيانا الأمريكية

قُتل شخص في إطلاق نار بجامعة ولاية جرامبلنج في لويزيانا الأمريكية بعد أيام فقط من مقتل شخص في حادث مماثل في الحرم الجامعي.



وقالت السلطات الأمريكية إن حادث إطلاق نار وقع في حوالي الساعة 1:15 صباحًا في منطقة بجامعة ولاية جرامبلينج، الواقعة بين مونرو وشريفيبورت الأمريكية، ما أسفر شخصا لقي مصرعه، وأصيب 7 آخرون.



وأفادت الشرطة أن شخص واحد في حالة حرجة والآخرون يعانون من إصابات غير مهددة للحياة.

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وقال البيان الصادر عن الشرطة: "في وقت وقوع الحادث، كانت هناك فعالية للعودة للوطن في مركز ماكول داينينج سنتر، وجميع الأشخاص الموجودين في المأوى تم إطلاق سراحهم بمجرد أن أمنت الشرطة الوضع".