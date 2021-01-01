5 أطعمة تقلل من رائحة الفم الكريهة



رائحة الفم الكريهة رائحة الفم الكريهة

يعاني الكثير منا من رائحة الفم الكريهة ، والتي يمكن أن تكون ناجمة عن أسباب مختلفة، رائحة الفم الكريهة ، والمعروفة أيضًا باسم رائحة الفم الحمضية ، هي حالة تكون فيها رائحة نفس الشخص كريهة .



يمكن أن يكون سبب رائحة الفم الكريهة هو عدم نظافة الفم أو صحة الجهاز الهضمي، يمكن أن يحدث عندما لا تحافظ على نظافة الفم الجيدة، عدم تنظيف أسنانك بالفرشاة ، وعدم تنظيف فمك / لسانك ، وعدم تنظيف الأسنان بالخيط بانتظام يمكن أن يؤدي إلى تراكم الأوساخ والبكتيريا في الفم ، مما يسبب رائحة الفم الكريهة .





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txtالمكسرات والفواكه أهمها.. أطعمة ومشروبات لصحة الفمtxtمن المطبخ الهندي.. 6 توابل تنسف الدهون نهائيا5 أطعمة تقلل من رائحة الفم الكريهة1. أوراق النعناعيمكن أن يكون مضغ أوراق النعناع بديلاً صحيًا عن مضغ قطعة من العلكة ، حيث يترك النعناع فمك منتعشًا ويمكن أن يخفي رائحة الفم الكريهة للأبد .2. الزنجبيلبصرف النظر عن استخدامها لعلاج اضطراب المعدة ، يمكنك مضغ بعض قطع الزنجبيل لتفكيك المواد ذات الرائحة الكريهة الموجودة في فمك .3. التفاحمن الأطعمة التي يمكن أن تقلل من رائحة الفم الكريهة التفاح ، حيث أن التفاح غني بمادة البوليفينول التي يمكن أن تطهر أسنانك وفمك بشكل طبيعي ، وتقتل البكتيريا المسببة للرائحة. يحيد المركبات المسببة للرائحة الكريهة ويزيل الروائح الكريهة من فمك4. السبانخيمكن أن تقلل السبانخ من رائحة الفم الكريهة الناتجة عن جفاف الفم ، حيث يمكنها استعادة توازن درجة الحموضة في الجسم لمنع الجفاف، نظرًا لأن الخضار الورقية الخضراء غنية بالبوليفينول ، فإن السبانخ تساعد في تكسير مركبات الكبريت التي تسبب رائحة الفم الكريهة .5. القرفةالقرفة من الأطعمة الأخرى التي يمكن أن تقلل من رائحة الفم الكريهة ، حيث تعمل على تكسير المركبات الكبريتية المتطايرة في الفم إلى جانب ذلك ، فإنه يعطي الفم رائحة طيبة.المصدر