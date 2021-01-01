مفيدة لأطفالك.. طريقة تحضير كيك جوز الهند

طريقة تحضير كيك جوز الهند
كيك جوز الهند من الحلويات الغنية بالعديد من المغذيات والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، كما يفضل الكثير من الأشخاص إضافة جوز الهند إلى الحلويات التي يقومون بها، مما يعزز من نكهه الطعام.
وإليك طريقة تحضير كيك جوز الهند
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مقادير كيك جوز الهند
كيك:
225 جرام زبدة
265 جرام دقيق
نصف ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
140 جرام سكر
3 صفار بيض
6 بياض بيض
350 ملى كريمة جوز هند
300 ملى حليب جوز هند
100 ملى عصير برتقال
370 جرام جوز هند
فروستنج:
250 جرام زبدة
450 جرام جبنة كريمي
2 ملعقة صغيرة فانيليا
900 جرام سكر بودرة
340 جرام جوز هند محمص
طريقة تحضير كيك جوز الهند
كيك:
* يخفق بياض البيض وسكر ثم يرفع في بولة
* يخفق السكر والزبدة ثم يضاف صفار البيض ثم يضاف جوز الهند والدقيق والملح وبيكنج بودر وعصير البرتقال وحليب جوز الهند وكريمة جوز الهند
حليب جوز الهند
* ثم يوضع الخليط في قالب كيك وتدخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة 35 دقيقة
فروستنج:
* تخفق زبدة وجبنه كريمي ثم يضاف السكر البودرة ثم يضاف جوز الهند
* ثم يوضع الخليط في كيس حلواني
* ثم يوضع الفروستنج في كيس حلواني ويزين كيك جوز الهند، ويقدم
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