طريقة عمل طاجن لسان العصفور للشيف نجلاء

يعد طاجن لسان العصفور من الأكلات الشهية التى تقدم بجانب الأطعمة الرئيسية واللحوم بشكل أساسي خاصة فى فصل الشتاء
نقدم لكم طريقة عمل طاجن لسان العصفور بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة
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لسان عصفور بصل
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