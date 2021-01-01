طريقة عمل طاجن لسان العصفور للشيف نجلاء

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طاجن لسان العصفور

يعد طاجن لسان العصفور من الأكلات الشهية التى تقدم بجانب الأطعمة الرئيسية واللحوم بشكل أساسي خاصة فى فصل الشتاء

نقدم لكم طريقة عمل طاجن لسان العصفور بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة

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مقادير طاجن لسان العصفور
لسان عصفور بصل

فلفل أخضر رومي

فلفل حار

فلفل أسود

مرقة دجاج
طماطم مفرومة

جزر

سمنة

ملح

طريقة عمل طاجن لسان العصفور
* شوحي لسان العصفور في السمنة مع البصل والفلفل الحار والفلفل الرومي والجزر.

* اضيفي الطماطم والملح والفلفل والأسود وتخلط ثم يوضع في طاجن وتضاف المرقة

* ويدخل الفرن حتى تمام الطهي ويقدم طاجن لسان العصفور ساخنًا

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

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