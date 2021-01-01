يحتوي الكركم على خصائص مضادة للالتهابات و للفطريات و يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب إليك أبرز الفوائد الصحية الآخرى لتناول الكركم لصحتك يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
1-تحسين صحة الدماغة
الكركم مفيد للأشخاص المصابين بالاكتئاب لغناه بمركبات الكركمين المعروفة بفائدتها لصحة الدماغ والتى يمكن أن تساعد فى الحد من أعراض الإكتئاب المزمنة .
2- يحارب الالتهاب المزمن :
وجدت الدراسات روابط بين كثرة الإصابة بالألتهابت وتعرض الشخص للأصابة بالاكتئاب وذلك لا يعاني كل شخص مصاب بالاكتئاب يعانى من مشاكل التهابية ويعد الكرم مفيد لعلاج الأكتئاب لغناه بمادة الكركمين ، أحد مضادات الأكسدة ، التى يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على 3 فوائد غير متوقعة لتناول الكركم.. تعرف عليها
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق