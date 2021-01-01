في موسمه.. طريقة تحضير الزيتون المخلل بالمنزل



تحضير الزيتون المخلل بالمنزل تحضير الزيتون المخلل بالمنزل



تفضل العديد من السيدات في إعداد الزيتون المخلل في المنزل، ومع انتشار الزيتون في الأسواق خلال الموسم تقوم السيدات بالبحث عن أفضل وأسهل طريقة لتحضيره في المنزل.







وإليك أسهل وأنجح الطرق لإعداد الزيتون المخلل في المنزل.

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طريقة تحضير الزيتون المخلل1- أغسلي الزيتون وينقع 3 مرات مع تغيير الماء2- قومي بفتح الزيتون بالسكينة فتحتات صغيرة3- اضربي في الكبة الليمون ويخلط مع الكرفس والجزر والفلفل الحار والفلفل الحار والعصفر4- ضعي الزيتون في البرطمان مع خليط الليمون5- يخلط الماء المغلي مع السكر والملح والخل وملح الليمون6- ضيفي سائل التخليل لخليط الزيتون7- ضيفي على الوجه الزيت8- يترك مقلوبًا لمدة 24 ساعة9- يترك حتى النضج المطلوب ويستخدم بعد حوالي شهر ونصف.