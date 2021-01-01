علاج سرعة ضربات القلب



سرعة ضربات القلب سرعة ضربات القلب



سرعة ضربات القلب، مرض يعاني منه الكثير من الأشخاص، ويميل البعض منهم إلى استخدام الطرق الطبيعية التي تساعد في خفض سرعة ضربات القلب.



ويمكنك الحفاظ على صحة قلبك من خلال اتباع نظام غذائي صحي للقلب ونمط حياة نشط، وهناك أطعمة ومشروبات معينة تحافظ على ضغط الدم وتحافظ على معدل ضربات قلبك منخفضًا.



بصفته مركزًا لنظام القلب والأوعية الدموية ، يعمل قلبك دائمًا على خدمة أعضائك وأنسجتك بالأكسجين والدم، في المتوسط ​​، يجب أن ينبض قلبك 60 إلى 80 مرة في الدقيقة أثناء الراحة حتى يتغذى كل جزء من جسمك بمعدل ثابت.

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معدل ضربات قلبك أثناء الراحة مهم أيضًا، عندما يكون أقل ، يضخ قلبك المزيد من هذا الدم الثمين مع كل انقباض يحدثه ويحافظ على انتظام ضربات القلب، ولكن إذا كانت مرتفعة ، فإن قلبك يعمل وقتًا إضافيًا لضخ الدم.txtالحماية من أمراض القلب أبرزها.. فوائد حليب الصوياtxtأطعمة احرص على تناولها تقيك من مرض القلب والزهايمر1- مشروب يهدئ ضربات القلب1- شاي الماتشا الأخضرهذا نوع من الشاي الأخضر يحتوي على أعلى مستويات EGCG ، وهو بوليفينول ذو قوى قوية مضادة للأكسدة، نظرًا لأنه ممتاز في مكافحة الالتهاب ، يُعتقد أنه مفيد لمساعدة قلبك، وجدت دراسات أخرى أن مادة البوليفينول هذه تمنع التراكم على جدران الشرايين ويمكن أن تكون مفيدة في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.2- مشروب الكاكاوأنقى أشكال الكاكاو ، وهو الكاكاو ، وهو أقل معالجة وأكثر ثراءً بالعناصر الغذائية مثل المعادن ومضادات الأكسدة، مع الفلافونويد ، يقدم الكاكاو الأفضل لصحة القلب والأوعية الدموية، كما تظهر الأبحاث أنه يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين وظائف الأوعية الدموية، سيساعدك هذا على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب بأكثر الطرق .3- كوب شاي الكركديهيحتوي الكركديه على الكثير من مادة البوليفينول، بالإضافة إلى ذلك ، فقد ثبت أن مستخلص الكركديه يخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، خفف الالتهابات وحافظ على معدل ضربات قلبك .4- ماءالماء هو أحد أفضل المشروبات التي يمكنك تناولها لخفض معدل ضربات قلبك، لا يحتوي على سعرات حرارية ويعيد ترطيب جسمك بالكامل، يجب أن تشرب حوالي 8 أكواب من الأشياء الصافية يوميًا للحصول على الترطيب الأمثل، بالإضافة إلى ذلك ، عندما تواكب كمية المياه التي تتناولها ، يجب أن يعمل قلبك بجهد أقل لضخ المياه ، مما يجعلك في أفضل حالة صحية.5- عصائر الحمضياتحاول إضافة الحمضيات الطازجة إلى المياه الخاصة بك، ستحصل على فوائد الماء والمركبات النباتية المفيدة من الفواكه مثل الليمون والبرتقال، يمكن أن يساعد تناول الحمضيات يوميًا في خفض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب، كلما زادت رطوبة جسمك ، قل احتمال تعرضك لسكتة دماغية أيضًا، إذا وجدت نفسك متعبًا من الماء ، أضف الحمضيات إليه لإضفاء نكهة مميزة وفوائد صحية إضافية2- علاج سرعة ضربات القلب وضيق التنفس- يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى خفقان القلب أو تفاقمه، ذلك لأن التوتر والإثارة يمكن أن يؤديا إلى ارتفاع مستوى الأدرينالين لديك، يمكن أن تساعدك إدارة التوتر من خلال الاسترخاء، تشمل الخيارات الجيدة التأمل والتاي تشي واليوجا.جرب الجلوس القرفصاء وأخذ نفسًا بطيئًا من خلال أنفك ثم الخروج من خلال فمك، كرر حتى تشعر بالهدوء.يجب عليك أيضًا التركيز على الاسترخاء طوال اليوم ، وليس فقط عندما تشعر بالخفقان أو تسارع ضربات القلب، توقف وخذ خمسة أنفاس عميقة كل ساعة إلى ساعتين للمساعدة على تهدئة عقلك وإبقائك مسترخيًا، يمكن أن يساعدك الحفاظ على مستويات التوتر العامة لديك على تجنب نوبات تسارع ضربات القلب وخفض معدل ضربات القلب أثناء الراحة بمرور الوقت.- وتساعد الإلكترونيات في تحريك الإشارات الكهربائية في جميع أنحاء الجسم، الإشارات الكهربائية مهمة لعمل قلبك بشكل صحيح، تتضمن بعض الكهارب التي يمكن أن تفيد صحة قلبك ما يلي:البوتاسيومالكالسيومالمغنيسيومصوديوممن الأفضل الحصول على معظم هذه الشوارد من الأطعمةـ يعتبر الأفوكادو والموز والبطاطا الحلوة والسبانخ مصادر كبيرة للبوتاسيوم، لزيادة تناول الكالسيوم ، تناول المزيد من الخضروات الورقية الداكنة ومنتجات الألبان.كما تعتبر الخضروات الورقية الداكنة أيضًا مصدرًا رائعًا للمغنيسيوم ، وكذلك المكسرات والأسماك، يحصل معظم الناس على ما يكفي من الصوديوم في نظامهم الغذائي مع الأطعمة المعلبة مثل اللحوم الباردة والحساء المعلب.قد تساعد المكملات في الحفاظ على توازن الكهارب لديك ، ولكن تحدث إلى طبيبك قبل تناول أي مكملات جديدة.3- تنظيم ضربات القلب طبيعياتجنب المنشطاتهناك العديد من المواد التي قد تزيد من احتمالية تسارع ضربات القلب، قد يؤدي استبعاد هذه الأشياء من روتينك اليومي إلى تقليل الأعراض أو حتى إيقافها. يشملوا:المشروبات والأطعمة المحتوية على الكافيينمنتجات التبغ أو الماريجواناالكحول المفرطبعض أدوية البرد والسعالمثبطات الشهيةالأدوية المستخدمة لعلاج الأمراض العقليةأدوية ارتفاع ضغط الدمالعقاقير المحظورة مثل الكوكايين أو السرعة أو الميثامفيتامينمن المحتمل أن تكون المحفزات الخاصة بك فريدة بالنسبة لك، حاول الاحتفاظ بقائمة بالأشياء التي تتناولها والتي قد تسبب خفقان قلبك، إذا كان ذلك ممكنًا ، فتجنب أي عناصر تعتقد أنها قد تكون سببًا لأعراضك وتحقق مما إذا كانت الأعراض قد توقفت، تحدث إلى طبيبك إذا كنت تعتقد أن أي أدوية موصوفة قد تسبب أعراضك.