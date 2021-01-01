نوع من التوابل يقلل من خطر الإصابة بالزهايمر.. تعرف عليه



الإصابة بالزهايمر الإصابة بالزهايمر



القرفة من التوابل ذات الرائحة والنكهة الفريدة، فهي مألوفة لدى الناس في جميع أنحاء العالم الذين يستخدمونها في أنواع مختلفة من الأطباق الشهية لتعزيز نكهة الطعام والحصول على مجموعة واسعة من الفوائد كالتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم للمساعدة في إنقاص الوزن وعلاج اضطرابات الجهاز التنفسي إلى تحسين الجهاز الهضمي.







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فوائد القرفة على الصحة1. يحسن الدورة الدموية في الرحمتقول بعض الدراسات أن القرفة قد تساعد في تحسين الدورة الدموية في الرحم وتعزيز تجديد الأنسجة، وهذا يساعد على منع انخفاض تدفق الدم أثناء الحيض والحفاظ على خصوبة البويضة وصحتها، وقد تساعد القرفة أيضًا في تحسين تدفق الدم في الرحم أثناء الحمل مما يساعد أيضًا في الحفاظ على تدفق الدم في السرة من أجل صحة جيدة للجنين.2. يقلل من مخاطر السمنةتأتي السمنة تحت أمراض متلازمة التمثيل الغذائي التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، وأظهرت دراسة أن القرفة يمكن أن تعمل على المستوى الخلوي وتقلل من مخاطر السمنة وخاصة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكري ومتلازمة التمثيل الغذائي بسبب تكوين أجسامهم، حيث أن القرفة جزء كبير من المطبخ الهندي فمن الأسهل إدخال البهارات في النظام الغذائي اليومي.3. قد تفيد المصابين بالأمراض التنكسية العصبيةالقرفة لها وظائف عصبية مما يعني أنها يمكن أن تساعد في تكوين خلايا عصبية جديدة في الدماغ وكذلك في بقاء الخلايا الموجودة، وفقًا لدراسة قد تفيد الأشخاص الذين يعانون من أمراض التنكس العصبي مثل مرض الزهايمر والمرض العقلي.