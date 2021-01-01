أعلنت جامعة الأزهر أنه تقرر فتح الباب أمام الطلاب لتعديل الترشيح، إضافة إلى تسجيل الرغبات للطلاب الذين تخلفوا عن التسجيل في المراحل السابقة.
وأوضحت جامعة الأزهر أن هذه الإجراءات تكون من خلال عدة خطوات تتضمن: دخول الطالب على الرابط الآتي:
www.azu.edu.eg/azharsr
ويختار:
١-تحويلات الطلاب.
٢-رابط دفع مصاريف التحويل.
٣- إدخال البيانات المطلوبة مع اختيار الخدمة تحويلات تنسيق.
٤- الضغط على فوري والحصول على الكود المرجعي للدفع.
٥- يتوجه الطالب لفوري للدفع بالرقم القومي والكود المرجعي.
٦- يدخل الطالب على الرابط:
www.azu.edu.eg/azharsr
برقم الجلوس وكود التنسيق
لشاشة تسجيل الدخول لموقع التحويلات لاتمام عملية التحويل أو التقدم لمن تخلف عن التقديم.
جدير بالذكر أن هذه الإجراءات بدأت اليوم الأحد وتنتهي يوم الثلاثاء القادم الموافق 19 أكتوبر الجاري، علمًا بأن هذه آخر فرصة أمام الطلاب.
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التعليقات على جامعة الأزهر: تعديل الترشيح وتقديم المتخلفين إلكترونيا حتى الثلاثاء..آخر فرصة
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