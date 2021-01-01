احتجاجات في العراق وتصعيد اعتراضا على نتائج الانتخابات

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احتجاجات في العراق

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأحد، بأن الأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات دفعت جماهيرها للنزول إلى الشارع احتجاجا على نتائج الانتخابات.

وذكر مراسلنا، أن محافظات بغداد والبصرة ونينوى، شهدت احتجاج المئات من جماهير الأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات وقطعت الشوارع وأحرقت إطارات السيارات.

وأضاف، أن القوات الأمنية العراقية تحاول صد المحتجين ومنعهم من الخروج في مناطق أخرى.

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المصدر: RT

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