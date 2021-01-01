سجلت بريطانيا، اليوم الأحد، أكبر حصيلة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" منذ أواسط يوليو، حيث تجاوز هذا المؤشر 45 ألف حالة.
وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 45140، مقارنة مع 43275 السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 8.449 مليون حالة.
وهذه الحصيلة هي الأعلى للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا منذ 20 يوليو حينما تم رصد 45863 حالة.
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التعليقات على بريطانيا تسجل أكبر حصيلة للإصابات الجديدة بكورونا منذ منتصف يوليو
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