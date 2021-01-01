بريطانيا تسجل أكبر حصيلة للإصابات الجديدة بكورونا منذ منتصف يوليو

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بريطانيا تسجل أكبر حصيلة للإصابات الجديدة بكورونا

سجلت بريطانيا، اليوم الأحد، أكبر حصيلة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" منذ أواسط يوليو، حيث تجاوز هذا المؤشر 45 ألف حالة.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 45140، مقارنة مع 43275 السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 8.449 مليون حالة.

وهذه الحصيلة هي الأعلى للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا منذ 20 يوليو حينما تم رصد 45863 حالة.

ومع ذلك ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 57 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 148 السبت، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 138584 شخصا.

وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وشهدت البلاد خلال الأشهر الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا في الهند، لكنهما استقرا خلال الأسابيع الأخيرة.

المصدر: youm7

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