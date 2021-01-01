خاص كارتيرون لـ في الجول: مشكلة مع حازم إمام؟ علاقتنا جيدة للغاية



كارتيرون كارتيرون

نفى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، وجود أي مشاكل مع قائد الفريق، حازم إمام.



وقال كارتيرون في تصريح مقتضب لـ FilGoal.com: "علاقتي مع حازم إمام جيدة للغاية".



وأثارت صور متداولة لغرفة ملابس توسكر الكيني، بعد خسارته من الزمالك 1-0، جدلا كبيرا، فيما قالت بعض التقارير الصحفية إن خلافا دار بين إمام ومديره الفني عقب المباراة.

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ديانا يوناه المنسقة الإعلامية لفريق توسكر الكيني شددت أن النادي سيقدم شكوى ضد الزمالك بعد إتلاف غرفة خلع الملابس. (طالع التفاصيل)حسام المندوه رئيس البعثة وعضو مجلس إدارة الزمالك كشف أنه لا يعلم سبب ما حدث مشيرا إلى أن النادي سيفتح تحقيقا في الواقعة. (طالع التفاصيل)وقال حازم إمام لـFilGoal.com: "بعد انتهاء المباراة صافحت كارتيرون بشكل طبيعي وهنأته هو واللاعبين على الفوز، دخلت غرفة الملابس وحدي وعندما قمت بدفع الباب فوجئت بسقوط كل الزجاج".وأضاف "لم يكن هناك أحد من اللاعبين أو الجهاز الفني والطبي في غرفة الملابس، اتجهت للمسئولين عن الملعب واعتذرت لهم عما حدث وأخبرتهم بأنه حادث غير مقصود واتجهت بعدها مباشرة لحافلة الفريق".وواصل "لم يكن هناك أي أزمات مع المدير الفني بالطبع فلقد هنأته على الفوز وعندما حدث ما حدث كان كارتيرون في المؤتمر الصحفي فكيف سأفتعل مشكلة معه في غيابه؟".وأتم "المهم أن يفوز الزمالك وليس من يشارك في المباراة، هدفنا ان تكون هذه بداية نحو التتويج بدوري أبطال إفريقيا".يذكر أن مباراة العودة ستقام في الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري على ملعب الجيش في برج العرب.