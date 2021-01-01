كشف محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب عن استدعاء رسمي لوزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اللجنة الثلاثية وعدد من المسئولين في الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال محمود حسين لـ FilGoal.com: "تقدمت لنا العديد من طلبات الإحاطة للجنة الشباب والرياضة عن طريق عدد كبير من النواب داخل وخارج اللجنة لعدد كبير من المعنيين بشبهات إهدار مال عام داخل اتحاد الكرة المصري وسط إدارة اللجنة الثلاثية".
وأضاف "الإحاطة كانت بسبب عديد القرارات المتضاربة والتي من شأنها إفساد الكرة المصرية".
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التعليقات على رئيس لجنة الرياضة في النواب: استدعاء الوزير ورئيس الأولمبية واللجنة الثلاثية لشبهة إهدار مال عام
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