نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين



سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

كانت "حافة نهاية العالم" في الرياض هي المحطة الأخيرة لعدد من السياح، بعد سقوط سفينة سعودية من أعلى قمة جبل فهرين.







أسفر حادث أليم لسقوط سفينة من أعلى قمة جبل فهرين عن مقتل 4 سياح إثر السقوط المروع من فوق "حافة نهاية العالم" في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

قد يعجبك أيضا...

ووفقاً لحساب صحيفة “العيينة” الإلكترونية على “تويتر”، فقد أسفر الحادث الواقع في شعيب الحيسية بمركز سدوس عن سقوط 4 وفيات و4 مصابين.نشر الحساب صورة لقمة جبل فهرين مع نص مرفق كتب فيه: "مساء أمس، السبت، عن سقوط 4 وفيات وأربع إصابات لسياح سقطت مركبتهم من أعلى قمة في نهاية العالم بـ شعيب الحيسية بمركز سدوس"فيما لم تصدر الجهات المعنية بيانًا بالحادث حتى الآن، أو تأكيد الإصابات والوفيات.سبب تسمية القمة بحافة نهاية العالمجدير بالذكر أن قمة جبل فهرين تحمل لقب “حافة نهاية العالم”لما توفره من مناظر طبيعية خلّابة مطلة على وديان كثيرة، الأمر الذي يجعلها بمثابة معلم طبيعي نادر نظرًا إلى العديد من الأشخاص الذين يزورونها.كما يطل المنحدر الصخري الشاهق في السعودية على واد كبير، يبدو وكأن لا نهاية له، ما أعطاه اسمه "حافة العالم".