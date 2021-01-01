حذرت شركة Google جوجل الأمريكية من الزيادة الكبيرة في أعداد الهجمات الإلكترونية، واستهداف الهاكرز لبيانات المستخدمين، حيث اضطرت الشركة هذا العام لإرسال تحذيرات كثيرة وصلت لأكثر من 50 ألف تنبيه للمستخدمين لمنع اختراقهم.
وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية فإن شركة جوجل قالت إن العام الحالي 2021 يعتبر الأكبر على الإطلاق في نسبة الاستهداف والهجمات الإلكترونية، حيث تعرضت عشرات الآلاف لمحاولات استهداف واحتيال من قبل برامج خبيثة مدفوعة من دول أو شركات.
وقالت جوجل في مدونة إن هذا عدد الهجمات الإلكترونية هذا العام يمثل زيادة بمقدار الثلث عن نفس الفترة من العام الماضي 2020 ، مع ارتفاع كبير في عمليات الاستهداف من قبل مجموعات القرصنة روسية التي تعرف باسم APT28 ، أو Fancy Bear.
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التعليقات على جوجل: العام الحالى شهد أكبر عمليات استهداف إلكتروني وأرسلنا 50 ألف تحذير
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