تسريبات تكشف سعر ومواصفات تحفة أوبو القادمة هواتف Oppo Reno7

كشفت تسريبات للمرة الأولى سعر وعدد من مواصفات هواتف الفئة المتوسطة Oppo Reno7 الأكثرتميزا والقادمة من شركة أوبو الصينية، وذلك بعد أسابيع قليلة من إطلاق مجموعة هواتف Reno6 في أوروبا.
وبحسب موقع GSMArena هواتف أوبو القادمة Oppo Reno7 ستأتي بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع AMOLED ، مع معدل تحديث 90 هرتز ، وجودة FHD + ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.
وستقدم هواتف Oppo Reno7 كاميرا خلفية رباعية الأساسية ستكون بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر Sony IMX766 من شركة سوني اليابانية، وكاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعرى للماكرو والعمق دقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.
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