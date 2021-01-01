تعقد شركة Apple آبل الأمريكية مؤتمرا جديدا غدا الإثنين لإطلاق عدد من أجهزة اللاب توب الخاصة بها، حيث كشف عدد من التسريبات مواصفات لاب توب MacBook Pro الذى سيتم إطلاقه ضمن منتجاتها الأخرى في المؤتمر .
وبحسب موقع Gizmochina فإن آبل ستصدر جهازى لاب توب MacBook Pro بحجمين مختلفين، MacBook Pro قياس 14 بوصة وآخر قياس 16 بوصة، مع تقليل حواف الشاشة بشكل ملحوظ.
وستأتي أجهزة لاب توب MacBook Pro القادمة بتصميم مختلف حيث سيتم إزالة " Touch Bar" الموجود أعلى لوحة المفاتيح والذي تم تقديمه لأول مرة في عام 2016 مع الجيل الرابع من MacBook Pro.
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التعليقات على تطلقها آبل غدا.. تسريبات تكشف أجهزة MacBook Pro
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