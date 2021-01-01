

كيفية مشاهدة البث المباشر لمؤتمر آبل غدا بأفضل الطرق كيفية مشاهدة البث المباشر لمؤتمر آبل غدا بأفضل الطرق

ينطلق غدا الإثنين واحدا من أهم مؤتمرات شركة Apple آبل الأمريكية للإعلان عن أجهزة لاب توب MacBook Pro وكذلك سماعات AirPods اللاسلكية الجديدة.



وبحسب موقع CNET فإنه سيتم عقد المؤتمر في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت جرينتش والسابعة مساء بتوقيت القاهرة، ويمكن مشاهدة البث الحي لمؤتمر آبل من خلال عدد من الوسائل كالتالي :



موقع Apple Events

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ويمكن مشاهدة مؤتمر آبل غدا الإثنين 18 أكتوبر من خلال موقع الويب Apple Events ، على كمبيوتر ماك أو جهاز الآيباد أو الآيفون أو أى جهاز آخر من خلال أى محرك بحث على Apple Events ، وذلك من خلال هذا الرابط أو الدخول على www.apple.com/apple-events/قناة آبل على موقع يوتيوب YouTubeوتعتبر هذه الطريقة هى الأسهل والأكثر فاعلية ويمكن لأى مستخدم الدخول على موقع قناة آل على يوتيوب ومشاهدة البث الحى للمؤتمر .تطبيق Apple TVوسيكون هذا التطبيق مخصص فقط لكل مستخدمى أجهزة آبل من هواتف آيفون وآيباد، حيث سيكون هناك قسم بارز لتطبيق Apple TV prominent مخصص للبث المباشر ، والذي يمكن مشاهدته على أي جهاز يتوفر فيه تطبيق Apple TV.وكشفت آبل عن عدد من مواصفات أجهزة لاب توب MacBook Pro قياس 14 بوصة وآخر قياس 16 بوصة، حيث ستأتي شاشات من نوع mini LED بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية ، مع معالجات M1X الجديدة للعام الحالي 2021، مع منفذ HDMI كامل الحجم على الأقل ومنفذين Type-C وشحن MagSafe .