أكدت العديد من المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن سامسونغ تعمل على تطوير هاتف جديد من فئة Galaxy S ستطرحه بسعر منافس.
وكانت التوقعات تشير إلى أن سامسونغ من المفترض أن تعلن عن هاتفها الجديد Galaxy S21 FE خلال مؤتمرها التقني الذي سيعقد في 20 أكتوبر الجاري، لكن أحدث التسريبات اوضحت أن الشركة ستبدأ بإنتاج هذا الهاتف بكميات كبيرة في ديسمبر القادم، وستعلن عنه في 11 يناير القادم، وستطرحه بأسعار أقل من أسعار هواتف Galaxy S الحالية.
وسيحصل الجهاز تبعا للمعلومات المتوفرة على شاشة Super AMOLED بمقاس 6.4 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يزيد عن 400 شمعة/م، وأبعادها "20:9".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على سامسونغ تطور هاتفا بسعر منافس من فئة "S" الشهيرة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق