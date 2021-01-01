

جيتيكس 2021.. رحلة عبر الزمن حول مستقبل إكسبو 2020 دبي جيتيكس 2021.. رحلة عبر الزمن حول مستقبل إكسبو 2020 دبي

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الـ41 للمعرض العالمي "جيتيكس" للتقنية والتكنولوجيا، الذي تقام فعالياته في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة من 17 إلى 21 من أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 140 دولة.



ويُقام معرض "جيتيكس" بالتزامن مع استمرار فعاليات إكسبو 2020 دبي، إلا أن الزائر لـ"جيتيكس" سيكون بصدد خوض رحلة افتراضية عبر الزمن لمشاهدة مستقبل إكسبو.



لكن قبل الخوض في تفاصيل الرحلة الافتراضية لزوار معرض "جيتيكس"، سنتعرف أولاً إلى مدينة "دستركت 2020" أو بمعنى أصح مستقبل "إكسبو 2020".

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قبل بداية فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، كانت الإمارات تبحث عن طريقة للاستفادة مما صنعته من أجل استضافة هذا الحدث العالمي عقب انتهائه في شهر مارس من العام المقبل، بعد إنشاء وتطوير عشرات المباني والمرافق والبنى التحتية والفوقية وشبكة الطرق والمواصلات، لتسهيل زيارة قرابة 25 مليون سائح وزائر لـ"إكسبو 2020"، حتى جاء الحل عن طريق "دستركت 2020"."دستركت 2020" هي مدينة ذكية ومستدامة، سيتم إنشاؤها عن طريق استغلال 80 بالمئة من "بيئة إكسبو" لبناء مجتمع متكامل متعدد الاستخدامات سيستمر في جذب الشركات والأفراد للعمل والعيش والزيارة.رحلة عبر الزمنيتولى فريق "دستركت 2020" المسؤول عن التحوّل المستقبلي لـ"إكسبو" التعريف بتفاصيل ما ستكون عليه مدينة مستقبلية محورها الإنسان، وذلك ضمن مشاركته في معرض "جيتكس 2021".ويستطيع رواد "جيتيكس" زيارة منصة "دستركت 2020" والتعرّف من خلال تجربة افتراضية مميزة إلى رؤيتها التي تبدأ بالانتقال إلى أرض الواقع مع انتهاء فعاليات إكسبو 2020 دبي.وفي تصريحات إعلامية، قالت نديمة مهرة، نائب رئيس الوحدة الانتقالية "دستركت 2020"، إنهم متحمسون لتعريف الجميع في " جيتيكس" بمستقبل إكسبو 2020 دبي.وأضافت: "نتطلّع الآن لمواصلة جمع مختلف الأطراف من كل العالم وحثها على التعاون، ونقدم ما لدينا من فرص للشركات العالمية الراغبة بأن تكون جزءا من منظومتنا للابتكار".جدير بالذكر، أن مدينة "دستركت 2020" ستسع قرابة 145 ألف نسمة، على أن يبدأ تسليم المساحات التجارية والسكنية في الربع الرابع من 2022، بالإضافة إلى وجود خط مترو يربط المدينة بالمطار في التوسعات المستقبلية، ومضمار للدراجات بـ10 كيلومترات وحدائق على مساحة 45 ألف متر مربع.وتبلغ المساحة الإجمالية لـ"دستركت 2020" حوالي 4 كيلومترات مربعة.