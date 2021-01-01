أعلنت شركة مودرن موتورز وكيل سوزوكي في مصر عن تقديم زيادة سعرية طفيفة على سعر سيارتها سوزوكي ألتو 2022، والتي تعد واحدة من سيارات هاتشباك الاقتصادية الصغيرة المتاحة بالسوق المصري، وهي متاحة بفئة واحدة أصبح سعرها كالتالي بعد الزيادة:
- فئة واحدة من 121 ألف و900 جنيه إلى 123 ألف و900 جنيه (زيادة 200 جنيه).
وتحمل هذه السيارة محرك مكون من 3 اسطوانات بسعة 800 سي سي وبقوة 47 حصان و68 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة 5 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة.
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التعليقات على أول زيادة رسمية على سوزوكي ألتو 2022 في السوق المصري
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