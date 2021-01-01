أول زيادة رسمية على سوزوكي ألتو 2022 في السوق المصري

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أول زيادة رسمية على سوزوكي ألتو 2022 في السوق المصري

أعلنت شركة مودرن موتورز وكيل سوزوكي في مصر عن تقديم زيادة سعرية طفيفة على سعر سيارتها سوزوكي ألتو 2022، والتي تعد واحدة من سيارات هاتشباك الاقتصادية الصغيرة المتاحة بالسوق المصري، وهي متاحة بفئة واحدة أصبح سعرها كالتالي بعد الزيادة:

- فئة واحدة من 121 ألف و900 جنيه إلى 123 ألف و900 جنيه (زيادة 200 جنيه).

وتحمل هذه السيارة محرك مكون من 3 اسطوانات بسعة 800 سي سي وبقوة 47 حصان و68 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة 5 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة.

وتشمل التجهيزات الأساسية التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:

- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.

- نظام المكابح ABS.

- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.
- إطارات باطواق (جنوط) بمقاس 13 بوصة.

- تكييف هواء يدوي.

- نوافذ كهربائية أمامية.

- نظام لمنع إدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.

جدير بالذكر أن هذا الموديل من السيارة يمكنه التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 20 ثانية تقريبا، كما يبلغ متوسط استهلاك محرك السيارة للوقود 3 لتر فقط لكل 100 كيلومتر.

المصدر: التوكيل

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