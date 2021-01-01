باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات أوبل، قدمت شركة المنصور للسيارات عدة تغيرات سعرية على أسعار سيارتها أوبل جراند لاند المتاحة في السوق المصري، حيث تنتمي هذه السيارة لفئة مركبات SUV وكروس أوفر، وأصبحت متاحة بالأسعار التالية بعد التغيرات الأخيرة:
- فئة أولى بسعر 470 ألف جنيه (زيادة 15 ألف جنيه).
- فئة ثانية بسعر 515 ألف جنيه (زيادة 15 ألف جنيه).
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التعليقات على تغيير بأسعار أوبل جراند لاند خلال شهر أكتوبر
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