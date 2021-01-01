

تغيير بأسعار أوبل جراند لاند خلال شهر أكتوبر تغيير بأسعار أوبل جراند لاند خلال شهر أكتوبر

باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات أوبل، قدمت شركة المنصور للسيارات عدة تغيرات سعرية على أسعار سيارتها أوبل جراند لاند المتاحة في السوق المصري، حيث تنتمي هذه السيارة لفئة مركبات SUV وكروس أوفر، وأصبحت متاحة بالأسعار التالية بعد التغيرات الأخيرة:



- فئة أولى بسعر 470 ألف جنيه (زيادة 15 ألف جنيه).



- فئة ثانية بسعر 515 ألف جنيه (زيادة 15 ألف جنيه).

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- فئة ثالثة بسعر 545 ألف جنيه (زيادة 15 ألف جنيه).ويقدم وكيل أوبل هذا الموديل من السيارة محليا بمحرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 163 حصان و240 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).