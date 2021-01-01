

لوسيد إير ستأتي بـ 32 مستشعر و 14 كاميرا! لوسيد إير ستأتي بـ 32 مستشعر و 14 كاميرا!

المربع نت – تُكثف لوسيد جهودها في الفترة الأخيرة لبناء إير الكهربائية بالكامل، وها هي تُعلن أنها ستنطلق بحزمة DreamDrive لأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، والتي كشفت عن مزاياها وأنظمتها وكاميراتها.



ستحصل السيارة على أنظمة متنوعة تشتمل على نظام البقاء في المسار ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ومساعد ركن السيارة، مع الركن التلقائي في أماكن الوقوف المتوازية والعمودية، لكن يوجد بالطبع ما هو أكثر من ذلك.



سيتم أيضاً معالجة مشكلة عدم انتباه السائق بتنبيهات صوتية عبر النظام الصوتي المكون من 21 مكبر، كما ستستفيد الحزمة سالفة الذكر من ما يصل إلى 32 مستشعر و14 كاميرا وخمس وحدات رادار ومستشعرات ليدار لتعمل الأنظمة بشكل مثالي.

قد يعجبك أيضا...

ستأتي السيارة أيضاً بنظام “Ethernet Ring” والذي يصل المستشعرات ببعضها، كما أنه قادر على إرسال المعلومات فيما بينها بسرعة جيجابت، وتُطلق لوسيد على هذا النظام بأنه غير مسبوق لأنظمة مهمة مثل التوجيه والكبح وأجهزة الاستشعار والطاقة.الجدير بالذكر أن هذا العدد من المستشعرات سيدعم السيارة في المستقبل، حيث لن تحتاج إلى تحديثات كبرى لإضافتها، وإنما تحديث الأنظمة عبر الهواء عندما تصبح التقنيات أكثر تقدماً، مثل نظام القيادة الذاتي المنتظر، حيث تعد الشركة بأنها ستوفر نظام قيادة آلي بدون تدخل من السائق تماماً.