المربع نت – تُكثف لوسيد جهودها في الفترة الأخيرة لبناء إير الكهربائية بالكامل، وها هي تُعلن أنها ستنطلق بحزمة DreamDrive لأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، والتي كشفت عن مزاياها وأنظمتها وكاميراتها.
ستحصل السيارة على أنظمة متنوعة تشتمل على نظام البقاء في المسار ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ومساعد ركن السيارة، مع الركن التلقائي في أماكن الوقوف المتوازية والعمودية، لكن يوجد بالطبع ما هو أكثر من ذلك.
سيتم أيضاً معالجة مشكلة عدم انتباه السائق بتنبيهات صوتية عبر النظام الصوتي المكون من 21 مكبر، كما ستستفيد الحزمة سالفة الذكر من ما يصل إلى 32 مستشعر و14 كاميرا وخمس وحدات رادار ومستشعرات ليدار لتعمل الأنظمة بشكل مثالي.
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التعليقات على لوسيد إير ستأتي بـ 32 مستشعر و 14 كاميرا!
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