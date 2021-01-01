تقدم شركة هوندا اليابانية باقة من الطرازات المتنوعة مثل فئة السيدان الشهيرة والتي تضم الايقونة سيفيك وسيتي وقرينتهم الكبرى اكورد، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك الشبابية، و السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV.
وتواصل هوندا تألقها عبر نسختها الجديدة من تلك الفئة، ولكن مع قدرات كهربائية بالتوازي مع تكنولوجيا الهايبرد، من خلال السيارة HR-V موديل 2022، والتي تعد واحدة من احدث اصداراتها داخل الاسواق العالمية، حيث تقدم بالعديد من التجهيزات بالاضافة إلى القدرات الفنية الحديثة.
الأداء الفني للسيارة هوندا HR-V موديل 2022
زودت السيارة HR-V موديل 2022 بمحرك DOHC I-VTEC سعة 1500 سي سي، يعمل عبر المنظومة الهجينة والتي تعتمد على حركة البنزين والطاقة الكهربائية، حيث يستطيع هذا المحرك على انتاج قوة اجمالية قدرها 129 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 253 نيوتن/متر.
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التعليقات على تفاصيل جديدة لاحدث سيارة هايبرد من هوندا .. HR-V موديل 2022 | صور
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