

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الاحد 17-10-2021 أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الاحد 17-10-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية ، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الاحد الموافق 17 أكتوبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:





أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

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سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.كما سجل اليورو للشراء 18.1252 جنيه، والبيع 18.2883 جنيه.وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 21.3768 جنيه، والبيع 21.6787 جنيه.فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.616 جنيه، والبيع 12.7584 جنيه. ‏سجل الكرون‏ ‏الدانماركي‏ للشراء 2.4357 جنيه، والبيع 2.458 جنيه.أسعار صرف العملات الأجنبية اليوموسجل الكرون النرويجي للشراء 1.8485 جنيه، والبيع 1.8741 جنيه.كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.8077 جنيه، والبيع 1.8291 جنيه.وسجل الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.8826 جنيه، والبيع 17.066 جنيه.سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.6642 جنيه، والبيع 13.8495 جنيه.وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.5799 جنيه، والبيع 11.709 جنيه.