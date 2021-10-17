أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الاحد 17-10-2021
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية ، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الاحد الموافق 17 أكتوبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:
سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.
كما سجل اليورو للشراء 18.1252 جنيه، والبيع 18.2883 جنيه.
وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 21.3768 جنيه، والبيع 21.6787 جنيه.
فيما سجل الدولار الكندي للشراء 12.616 جنيه، والبيع 12.7584 جنيه.
سجل الكرون الدانماركي للشراء 2.4357 جنيه، والبيع 2.458 جنيه.
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم
وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.8485 جنيه، والبيع 1.8741 جنيه.
كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.8077 جنيه، والبيع 1.8291 جنيه.
وسجل الفرنك السويسري للشراء 16.8826 جنيه، والبيع 17.066 جنيه.
سجل الين اليابانى للشراء 13.6642 جنيه، والبيع 13.8495 جنيه.
وسجل الدولار الأسترالى للشراء 11.5799 جنيه، والبيع 11.709 جنيه.
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