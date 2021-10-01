

واردات القمح تتراجع إلى 78.9 مليون دولار في يوليو الماضي واردات القمح تتراجع إلى 78.9 مليون دولار في يوليو الماضي

واصلت الواردات المصرية من القمح تراجعها خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من القمح نحو 78.9 مليون دولار في شهر يوليو الماضى، بينما كانت قيمتها نحو 133.2 مليون دولار في شهر يوليو عام 2020 بتراجع بلغت نسبته نحو 30.3٪.



وأشارت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من القمح كانت ضمن قائمة الواردات المصرية التي تراجعت قيمة وارداتها في شهر يوليو، وتضمنت القائمة كلا من واردات المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية، حيث بلغت قيمة وارداتها نحو 163.5 مليون دولار ، مقابل 210.9 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020 ، بنسبة تراجع بلغت 22.5٪.



وشملت القائمة أيضا الواردات المصرية من فول الصويا بقيمة 130.4 مليون دولار في شهر يوليو الماضى، مقابل 206.1 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020 ، بتراجع بلغت نسبته 36.7٪.

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وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 2.88 مليار دولار خلال شهر يوليو 2021، مقابل 3.37 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدره 14.6٪.