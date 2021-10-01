محافظ الوادي الجديد: مفاوضات لإنشاء مصنع لإنتاج الأخشاب من مخلفات النخيل باستثمارات مليار جنيه

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه جاري حاليا إجراء مفاوضات لإنشاء مصنع لإنتاج خشب “ام دي اف” من مخلفات النخيل، بحجم استثمارات يصل إلى مليار جنيه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة البيئة والجانب الألماني .
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم على هامش ملتقى التسويق الأول للتمور بمدينة الخارجة، إن شجرة النخيل تنتج سنويا 40 كيلو مخالفات ويصل حجم المخلفات سنويا نحو 200 مليون طن مشيرا إلى أنه تم إرسال عينات لمخلفات النخيل الى ألمانيا لتحليلها والتي أظهرت مواصفات قياسية معدلها أفضل من المعدلات الأوروبية.
ولفت الزملوط إلى قيام وفد ألماني بزيارة المحافظة خلال الأسبوع المقبل للاطلاع على الأرض التي سيتم إنشاء المصنع عليها ومن المقرر إنتاج 100 ألف متر مكعب ،لافتا إلى أن إنتاج المصنع الجديد سيقلل من وارداتنا من هذه النوعية من الأخشاب والتي تصل الى 90%.
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