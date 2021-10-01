

أسعار الذهب في مصر اليوم 16 أكتوبر.. أسعار الذهب في مصر اليوم 16 أكتوبر..

شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 16 أكتوبر، استقرارًا وثباتًا مقارنة بالأيام السابقة، والتي شهدت سلسلة من الانخفاضات المتتالية.



وسجل سعر الجرام لعيار 24، 887 جنيهًا، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 776 جنيهًا لجرام الذهب الواحد.



ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى نحو 665 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 517 جنيها للجرام.

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كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,208 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو886,857 جنيه.وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات سابقة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إنه حتى الآن لا توجد أي مؤشرات اقتصادية ممكن أن تؤثر على أسعار الذهب العالمية وبالتالي انعكاسها محليًا، لذلك فالوقت حاليًا مناسب جدًا لمن يرغب في شراء الذهب.