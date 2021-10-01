أسعار الذهب في مصر اليوم 16 أكتوبر..

شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 16 أكتوبر، استقرارًا وثباتًا مقارنة بالأيام السابقة، والتي شهدت سلسلة من الانخفاضات المتتالية.
وسجل سعر الجرام لعيار 24، 887 جنيهًا، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 776 جنيهًا لجرام الذهب الواحد.
ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى نحو 665 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 517 جنيها للجرام.
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