

5 نصائح لارتداء الاسكارف مع أزيائك المفضلة.. "يضيف لمسة مميزة مع الفستان" 5 نصائح لارتداء الاسكارف مع أزيائك المفضلة.. "يضيف لمسة مميزة مع الفستان"

الأوشحة هي واحدة من أكثر إكسسوارات الطقس البارد تنوعًا وعملية وعصرية، إنها غير مكلفة للغاية ويمكنك ملء خزانة ملابسك بمجموعة واسعة من الأوشحة بأنماط وأقمشة مختلفة لأي مناسبة. يمكنك تغيير أى مظهر أي تقريبًا عن طريق إضافة وشاح "سكارف"، مما يجعل هذه الإكسسوارات مهمة للغاية لمن يعيدون الزى أكثر من مرة.



إذا كنتى ترغبين في دمج الأوشحة في خزانة ملابسك بأكبر عدد ممكن من الطرق، تابعى التقرير التالى من موقع " her style code " الذى يعطيكى بعض النصائح لمعرفة كيفية ارتداء وشاح مع أزياؤك لإضفاء لمسة نهائية عصرية لأي مظهر.



1. جربى أساليب مختلفة:

هناك العديد من الأنماط المختلفة للأوشحة، كل منها يمكن إقرانه بسلاسة مع مجموعة واسعة من الأزياء ولذلك فإن معرفة هذه الأنماط المختلفة وتعلم كيفية إقرانها بشكل أفضل مع مجموعة متنوعة من الأشكال يساعدك على الاستفادة من مدى تنوع الأوشحة.

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يجب أن يكون لدى كل امرأة محبة للموضة والإكسسوارات وشاح واحد على الأقل من كل نمط شائع في خزانة ملابسها، فأوشحة الباشمينا عبارة عن أوشحة من الصوف أو الكشمير أو القطن ويمكن ارتداؤها بعدة طرق مختلفة، بما في ذلك ربطها حول رقبتك أو لفها حول كتفيك مثل الشال أو لفها على كتفيك مثل سترة صوفية، هذه الأوشحة الأنيقة والأنيقة هي المكمل المثالي لأي مظهر شبه رسمي يحتاج إلى مزيد من الاهتمام أو الدفء.الأوشحة اللامتناهية "انفينتي" هي أوشحة دائرية اكتسبت شعبية خلال السنوات القليلة الماضية، يمكن تصنيعها من مواد مختلفة تتراوح من القماش الرقيق والشفاف إلى خيوط الغزل السميكة أو الصوف، ومن السهل جدًا تنسيق هذه الأوشحة نظرًا لأنك لست مضطرة إلى تحديد كيفية ربطها، ماعليك سوى لف الوشاح حول رقبتك.2. لا تقيدى نفسك بالموسم:لا تقيدى نفسك عندما تفكرين في الأوشحة، ربما يكون الطقس البارد هو أول ما يتبادر إلى الذهن، بينما تم تصميم الأوشحة في الأصل لجعل ملابسك أكثر دفئًا، إلا أنها غالبًا ما يتم ارتداؤها الآن لمظهرها العصري بدلاً من دفئها.تعتبر الأوشحة السميكة إضافة رائعة لملابس الخريف والشتاء لأنها متعددة المهام لتجعل ملابسك أكثر دفئًا وأكثر أناقة في نفس الوقت.ومع ذلك يمكنك إقران أوشحة الموضة المصنوعة من مادة أرق مع أي ملابس تقريبًا في خزانات ملابس الربيع والصيف.اختارى أوشحة مصنوعة من أقمشة رفيعة للغاية وشبه شفافة تبدو رقيقة وأنثوية، حافظي على مظهرك مشرقًا مع وشاح ذو نقوش ملونة، مثل الأزهار أو الخطوط العريضة، وابتعدى عن الألوان الداكنة واستخدمي ألوان الباستيل أو الألوان المحايدة الفاتحة التي لا تنتقص من اللمسة النهائية الرائعة لمظهرك.3. جربى المظهر الكلاسيكي:واحدة من أكثر إطلالات الخريف والشتاء الكلاسيكية التي تتضمن وشاحًا هي البلوزة، والأحذية الطويلة، والوشاح، والجينز، هذا المظهر شائع جدًا لأنه دافئ وبسيط وأنيق.4. ارتديه مع فستان:يمكن أن يكون إقران وشاح مع فستان أمرًا صعبًا، لذلك عليها أن ترتديه بشكل صحيح، و إذا لم تفعلى ذلك، فإن ارتداء وشاح وفستان معًا قد يبدو غير متوازن، أو محرجًا.عند ارتداء فستان مناسب، التزمي بغطاء رقيق للغاية مربوط بطريقة لا تتعارض مع خط العنق لفستانك للحفاظ على مظهر انسيابي لمظهرك.وعند أرتداء فستان فضفاض، حافظي على مظهرك متوازنًا مع وشاح طويل أو وشاح منسوج سميك ملفوف بشكل فضفاض حول كتفيك.5. ارتديه مع أى نمط من الملابس:الأوشحة لا تتناسب فقط مع المعاطف الشتوية السميكة، يمكنك مطابقة الوشاح مع أي نمط تقريبًا من الملابس الخارجية طالما أنك ترتديه بشكل صحيح.فيمكنك ارتداء الأوشحة مع جاكيت جينز اوفر سايز وبنطلون ضيق لإضفاء الأنوثة إلى مظهر غير رسمي، أو ارتدي بلوزة صوفية وجينزًا ممزقًا مع وشاح من القماش السميك المربوط بإحكام لإضفاء لمسة دافئة ملفتة للنظر.