

5 قواعد لتحقيق التوازن بين أمك وزوجتك.. سيطر على غضبك وعزز التواصل بينهما 5 قواعد لتحقيق التوازن بين أمك وزوجتك.. سيطر على غضبك وعزز التواصل بينهما

وقوع الزوج في كثير من الأحيان فريسة للمشاجرات بين زوجته وأمه أمر شائع تماما، لكنه موقف مروع، حيث يصاب بالحيرة والارتباك يرضي من على حساب من، لذلك نقدم في هذا التقرير بعض النصائح التي تساعد على تحقيق التوازن بين زوجتك ووالدتك، وفا لتقرير e times.



نصائح لتحقيق التوازن بين أمك وزوجتك





كلتاهما لها مبررات

يجب أن تفهم أولاً أن كلتاهما لها منطقها الخاص المبرر لتصرفاتها، ولديهما وجهات نظرهما الخاصة وبعد الزواج عليك أن تفهم أن الأولويات تتغير، هذا ليس خطأهما لأن أحدهما اعتنى بك منذ ولادتك والآخر ترك منزله للتكيف في عالمك والعناية بمستقبلك.

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ابدأ بالمطبخيبدو الأمر مضحكا للكثيرين ولكن الحقيقة هي أن كل شيء يبدأ من المطبخ، النساء يفضلن المطبخ فكل منهما تشعر أن هذا مملكتها الخاصة، خاصة إذا كنتما في أسرة مشتركة، لذلك حاول أن تضع حدودا لهذا الموقف، سواء بتقسيم الأيام أو المهام.تعزيز التواصلأكبر عائق في جميع العلاقات هو سوء التواصل، بدلًا من إثارة الكراهية تجاه بعضهما البعض كل يوم، اسألهما أو اجعلهما تعبران عن آرائهما لبعضهما البعض، ربما يريد المرء شيئًا لكن الآخر يفترض أنه شيء آخر، لا تشجعهما على عادات الشكوى.السيطرة على غضبكلا تهاجم أبدًا والدتك أو زوجتك أمام الأخرى، تحدث إليهم بشكل فردي وحافظ على الاحترام.امنح الوقت لكلتا المرأتينفي بعض الأحيان، فإن الإحباط الكامن وراء عدم القدرة على قضاء الوقت مع ابنها أو زوجها يتطور ويخرج بطرق مختلفة، لذا حاول قضاء الوقت مع معهما، حدد موعدًا مع كليهما في أيام مختلفة وقم بتحقيق التوازن بينهما، الوقت الجيد أمر حاسم في جميع العلاقات، إذا كنت تأخذ واحدة للتسوق، فعليك أن تفعل ذلك مع الآخري أيضًا. في بعض الأحيان، اخرجهم وقم بالأنشطة التي تحبها كليهما.