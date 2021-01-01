غدًا.. بدء تسكين الطلاب في المدن الجامعية بـ سوهاج لمدة 3 أيام

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عقد الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاً بأعضاء مجلس إدارة المدن الجامعية، لمناقشة الوضع الراهن لاستقبال الطلاب ومواعيد التسكين للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢١ بحضور الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، سامية زايد مدير عام إدارة المدن الجامعية، الدكتور رأفت الخطيب مدير وحدة الأمن والسلامة بالجامعة والمهندس حسين محمدين مدير الإدارة الهندسية، والمحاسب عفت حلمي مدير الحسابات والموازنة، حامد عبد الحميد مدير إدارة التغذية وعدد من مديري الإدارات المعنية .



وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق، أنه في إطار حرص الجامعة على تقديم الرعاية الاجتماعية للطلاب ومساعدة أسرهم، تمت الموافقة على تسكين جميع حالات وفاة ولي الأمر أو الانفصال المقدمة من الطلاب منذ بدء تلقي الطلبات حتي يوم ٦ أكتوبر الماضي، حيث بلغ عددهم ١٤٨ طالبة و٦١ طالبا من طلاب الكليات بمقري الجامعة القديم والجديد.



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وقال الدكتور صفا محمود السيد، أنه تمت الموافقة على تسكين ٧٢ من الحالات الاجتماعية للطالبات الاتي تقدمن ببحث اجتماعي بمقر الجامعة الجديد، وسيتم استئجار مبنى المعونة خلف شارع الإذاعة بغرب مدينة سوهاج، وذلك لاستكمال تسكين الحالات الاجتماعية الخاصة بالطالبات بمقر الجامعة القديم،

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وأضافت سامية زايد مدير عام المدن الجامعية، أنه سيتم الاعلان عن الأسماء المقبولة خلال الساعات القادمة على الموقع الإلكترونى الخاص بالمدن الجامعية للجامعة، وسوف يتم استقبال جميع طالبات كليات مقري الجامعة القديم والجديد، وطلاب كليات المقر الجديد.وسيتم تسكين الطالبات يوم اليوم 17 أكتوبر، أما الطلاب يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر والمتخلفين عن التسكين فسيتم استقبالهم يوم الثلاثاء 19 اكتوبر.