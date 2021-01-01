تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .... نتيجة تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط



تنسيق الدبلومات الفنية تنسيق الدبلومات الفنية

تنسيق الدبلومات الفنية 2021….ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة تقليل الاغتراب الدبلومات الفنية 2021،فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باب التقديم لـ تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية عبر موقع التنسيق الإلكتروني، يوم السبت الماضى حتى اليوم الثلاثاء.



رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط الخاص بنتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية، ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة بمجرد ظهورها أضغط هـنا



https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx