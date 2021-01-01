تنسيق الدبلومات الفنية 2021….ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة تقليل الاغتراب الدبلومات الفنية 2021،فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باب التقديم لـ تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية عبر موقع التنسيق الإلكتروني، يوم السبت الماضى حتى اليوم الثلاثاء.
رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية
وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط الخاص بنتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية، ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة بمجرد ظهورها أضغط هـنا
https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .... نتيجة تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق