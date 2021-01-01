لعشاق الإكسسوارات.. الفضة المطلية موضة خريف 2021



الفضة المطلية موضة خريف 2021 الفضة المطلية موضة خريف 2021



تفضل معظم السيدات والفتيات ارتداء الاكسسوارات القيمة، ومنها الذهب، ولكن نظرا لارتفاع أسعاره، قد يلجأ البعض لارتداء الفضة المطلية بالذهب سواء الذهب الأبيض أو الذهب الأصفر.







يقول خبير المجوهرات والحلي عمرو موسى، إن معظم الفتيات والسيدات يفضلن الفضة المطلية بالذهب، وذلك بسبب قيمتها وجاذبيتها وانخفاض سعرها مقارنة بالذهب، مؤكدا أنه من الصعب التفرقة بينها وبين الذهب من خلال النظر فقط.

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وأضاف عمرو موسى أن موضة الفضة المطلية سواء بالذهب الأبيض أو الذهب الأصفر هي موضة هذا الخريف، حيث تعطي مظهرا أنيقا وجذابا ترغبه جميع الفتيات والسيدات.وأوضح خبير المجوهرات والحلي، أنه بالنسبة لكيفيّة تنظيف الفضة المطلية بالذهب، فهنالكِ طريقتان بسيطتان، الأولى من خلال استعمال قطعة قماش ناعمة جداً وناشفة، افركي بها القطع المطليّة بالذهب لإزالة الغبار والأوساخ عنها.وتابع: “أما في حال احتاجت القطع إلى التنظيف بدقّة أكثر، الجئي إلى الطريقة الثاني، استعملي القليل من الماء الدافئ وأضيفي إليه الصابون على أن لا يحتوي على أي مادة مضادة للبكتيريا، من بعدها، انقعي الفضة في المزيج لبضعة دقائق، لتقومي بتنظيفها فيما بعد بدقّة بالاستعانة بقطعة القماش الناعمة، واتركيها حتى تجفّ”.