دراسة: حبوب منع الحمل تقلل من خطر الإصابة بالسكري



حبوب منع الحمل حبوب منع الحمل



كشفت دراسة أجرتها جامعة برمنجهام أن حبوب منع الحمل يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بأكثر من الربع لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض (PCOS).



تظهر نتائج البحث المنشورة في مجلة Diabetes Care أيضًا أن النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض لديهن ضعف خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 أو ما قبل السكري (خلل السكر في الدم) - مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإيجاد علاجات لتقليل هذا الخطر.



بالإضافة إلى خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، فإن متلازمة تكيس المبايض التي تصيب 10 في المائة من النساء في جميع أنحاء العالم ترتبط أيضًا بعدد من الحالات الأخرى على المدى الطويل ، مثل سرطان بطانة الرحم وأمراض القلب والأوعية الدموية والكبد الدهني غير المرتبط بالكحول مرض (نافلد).

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تشمل أعراض متلازمة تكيس المبايض عدم انتظام الدورة الشهرية أو عدم انتظام الدورة على الإطلاق ، مما قد يؤدي إلى مشاكل في الخصوبة ، ويعاني الكثير من نمو الشعر غير المرغوب فيه (المعروف باسم `` الشعرانية '') على الوجه أو الجسم ، وتساقط الشعر في فروة الرأس ، والجلد الدهني أو حب الشباب. . تحدث هذه الأعراض بسبب ارتفاع مستويات الهرمونات المسماة بالأندروجينات في دم النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.غالبًا ما تعاني النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض من زيادة الوزن وغالبًا ما تكون الخلايا في أجسامهن أقل استجابة للأنسولين، الهرمون الذي يسمح للجسم بامتصاص الجلوكوز (سكر الدم) في الخلايا للحصول على الطاقة، يمكن أن يؤدي انخفاض الاستجابة للأنسولين إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم ويمكن أن يتسبب في إنتاج الجسم للمزيد من الأنسولين ، مما يؤدي بدوره إلى إنتاج الجسم للمزيد من الأندروجينات، تزيد الأندروجينات من مستويات الأنسولين مما يؤدي إلى حلقة مفرغة، نقلا عن موقع hindustantimes.أجرى فريق العلماء بقيادة جامعة برمنغهام دراستين لتحديد خطر الإصابة بالسكري من النوع 2 ومقدمات السكري لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض ، وثانيًا للتحقيق في تأثير استخدام موانع الحمل الفموية المركبة ، والتي يشار إليها غالبًا باسم "حبوب منع الحمل" ، حول خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ومقدمات السكري لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، غالبًا ما يتم إعطاء حبوب منع الحمل للنساء المصابات بالـ PCOS لتحسين انتظام نزيف الحيض.باستخدام سجلات الممارس العام للمرضى في المملكة المتحدة لـ 64،051 امرأة مصابة بمتلازمة تكيس المبايض و 123،545 امرأة تحكم مطابقة غير مصابات بمتلازمة تكيس المبايض ، أجروا أولاً دراسة جماعية كبيرة على أساس السكان لتحليل مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري ومرض السكري، ووجدوا أن النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض معرضات مرتين لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 أو ما قبل السكري ، مقارنة بالنساء اللائي لا يعانين من متلازمة تكيس المبايض، كما حددوا الشعرانية (نمو الشعر المفرط) - وهي علامة سريرية على ارتفاع مستويات الأندروجين كعامل خطر كبير لمرض السكري من النوع 2 ومقدمات السكري بين النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.للتحقيق في تأثير حبوب منع الحمل على مرض السكري من النوع 2 أو ما قبل السكري ، أجرى الباحثون بما في ذلك خبراء في جامعة RCSI للطب والعلوم الصحية دراسة أخرى متداخلة للتحكم في الحالات على 4814 امرأة مصابة بمتلازمة تكيس المبايض، وجد العلماء أن استخدام موانع الحمل الفموية المشتركة قلل من احتمالات الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ومقدمات السكري لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض بنسبة 26 في المائة.يخطط الباحثون الذين يقفون وراء الدراسة الآن لإجراء تجربة سريرية لمزيد من الأدلة على نتائجهم على أمل أن تؤدي إلى تغييرات في سياسة الرعاية الصحية العالمية.قال المؤلف الكبير المشارك البروفيسور ويبك أرلت ، مدير معهد الأيض وبحوث النظم بجامعة برمنغهام: "لقد علمنا من الدراسات السابقة الأصغر ، أن النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض لديهن خطر متزايد للإصابة بمرض السكري من النوع 2. ومع ذلك ، ما هو مهم حول بحثنا هو أننا تمكنا من تقديم أدلة جديدة من دراسة سكانية كبيرة جدًا لإظهار لأول مرة أن لدينا خيارًا علاجيًا محتملاً - موانع الحمل الفموية المشتركة - لمنع هذه المخاطر الصحية الخطيرة جدًا. "أضاف المؤلف الأول المشترك الدكتور مايكل أورايلي ، عالم الطب السريري الناشئ في مجلس البحوث الصحية والأستاذ المساعد في جامعة RCSI للطب والعلوم الصحية: "نفترض أن حبوب منع الحمل تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري عن طريق تثبيط عمل الأندروجينات، كيف تفعل ذلك؟ تحتوي حبوب منع الحمل على هرمون الاستروجين الذي يزيد البروتين في الدم يسمى الغلوبين المرتبط بالهرمونات الجنسية (SHBG)، يربط SHBG الأندروجينات وبالتالي يجعلها غير نشطة ، وبالتالي ، إذا تم تناول حبوب منع الحمل ، يزيد SHBG. وهذا يقلل من الكمية من الأندروجينات النشطة غير المقيدة ، مما يقلل من تأثيرها على الأنسولين ومخاطر الإصابة بمرض السكري ".