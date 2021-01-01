"عشان تخف بسرعة".. قائمة أدوية لـ علاج الدوخة

علاج الدوخة
في بعض الحالات لا يحتاج الشخص لتناول أدوية لـ علاج الدوخة إلا في الحالات الخطيرة، فغالبًا ما تتحسن الدوخة دون علاج في غضون أسبوعين حيث يتكيف الجسم عادة مع كل ما يسببه.
قد يشتمل علاج الدوخة على تناول بعض الأدوية وتمارين التوازن حتى إذا لم يتم العثور على سبب أو إذا استمرت الدوخة لديك، فإن الأدوية الموصوفة والعلاجات الأخرى قد تجعل أعراضك أكثر قابلية للتحكم.
نعرض لكم طرق علاج الدوخة بالأدوية وذلك وفقا لما جاء في موقع “mayoclinic”
حبوب الماء
إذا كنت مصابًا بمرض منيير فقد يصف لك طبيبك حبة ماء (مدر للبول) و قد يساعد هذا جنبًا إلى جنب مع اتباع نظام غذائي قليل الملح في تقليل عدد المرات التي تصاب فيها بنوبات الدوخة.
الأدوية التي تخفف الدوخة والغثيان
قد يصف لك طبيبك أدوية لتوفير راحة فورية من الدوار والدوخة والغثيان ، بما في ذلك مضادات الهيستامين ومضادات الكولين الموصوفة طبيًا والعديد من هذه الأدوية تسبب النعاس.
الأدوية المضادة للقلق
يوجد ديازيبام (فاليوم) وألبرازولام (زاناكس) في فئة من العقاقير تسمى البنزوديازيبينات ، والتي قد تسبب الإدمان. قد تسبب أيضًا النعاس.
الطب الوقائي للصداع النصفي
قد تساعد بعض الأدوية في منع نوبات الصداع النصفي ومن ثم علاج الدوخة والوقاية منها.
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