"عشان تخف بسرعة".. قائمة أدوية لـ علاج الدوخة



علاج الدوخة علاج الدوخة



في بعض الحالات لا يحتاج الشخص لتناول أدوية لـ علاج الدوخة إلا في الحالات الخطيرة، فغالبًا ما تتحسن الدوخة دون علاج في غضون أسبوعين حيث يتكيف الجسم عادة مع كل ما يسببه.



قد يشتمل علاج الدوخة على تناول بعض الأدوية وتمارين التوازن حتى إذا لم يتم العثور على سبب أو إذا استمرت الدوخة لديك، فإن الأدوية الموصوفة والعلاجات الأخرى قد تجعل أعراضك أكثر قابلية للتحكم.



نعرض لكم طرق علاج الدوخة بالأدوية وذلك وفقا لما جاء في موقع “mayoclinic”

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