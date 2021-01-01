تعرف على موضة ألوان فصل الخريف لعام 2021



موضة ألوان فصل الخريف موضة ألوان فصل الخريف

في فصل الخريف تتغير موضة ألوان الأزياء فهي تختلف تماما عن فصلي الربيع والصيف، فالمتعارف عليه أن فصل الخريف يتغير الطقس حيث يميل للبرودة وهو ما يتطلب ألوان محددة.







تقول الفاشون بلوجر وفاء نبيل، في فصل الخريف تفضل الفتيات والسيدات الظهور بمظهر جذاب وأنيق، ولأن أغلب ألوان الموضة تكون من الدرجات الداكنة في الخريف، إلا أنه ظهر إلى جانبها الكثير من الألوان الزاهية، التي ستمنحها مظهراً مليئاً بالحيوية في الأجواء الخريفية.

قد يعجبك أيضا...

وأضافت وفاء نبيل، يعدّ اللون الأزرق، بداية من الدرجات الزاهي وحتى السماوي والكحلي، من أشهر ألوان موضة خريف 2021، بل وأصبحت اختيار أغلب مدوّني الموضة، كذلك يعتبر الأزرق بمختلف درجاته من الألوان الأساسية التي يجب أن تتواجد في خزانة كل سيدة، فهو يمكن تنسيقه بمختلف الأوقات ومع ألوان متنوّعة.وأوضحت أن اللون الأزرق موضة في التنانير الطويلة والذي يمكن تنسيقه مع معطف أو مع قميص أبيض وحزام عريض.أما فيما يتعلّق بأزياء السواريه، وفاء نبيل تكشف موضة ألوان السواريه لخريف 2021، فلألوان الزاهية هي المسيطرة على موضة الألوان، ومنها الأزرق والأحمر والنبيتي حيث تمنح الألوان المبهجة الفتيات إطلالة مختلفة.وأضافت وفاء نبيل أن اللونان الأخضر والأبيض، وهما موضة أساسية هذا الخريف، تربعا على عرش ألوان السواريه، أما الأسود فلا يزال ملك الألوان تماماً ككل موسم.