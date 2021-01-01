طريقة تحضير صينية بطاطس بالفراخ بدون طماطم

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صينية بطاطس بالفراخ


طريقة تحضير صينية بطاطس بالفراخ بدون طماطم تعتبر من أكثر الوصفات التي يعشق تناولها الكبار و الصغار مما يدفع العديد من ربات المنزل على إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتها نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ.

نقدم لكم من خلال هذا التقرير بالخطوات طريقة تحضير صينية بطاطس بالفراخ بدون طماطم على طريقة الشيف نورهان ميشيل مقدمة برنامج حكاوي المشاوي على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير صينية بطاطس بالفراخ بدون طماطم

دجاجة مقطعة 8 قطع
التتبيلة
ملح وفلفل
زعتر
بصلة مفرومة
عصير ليمون
زيت
للبطاطس
6 بطاطس
التتبيلة
ملح وفلفل
بودرة بصل
بودرة ثوم
زيت
زعتر
بابريكا
ورق لورا

احتياجات أخرى
ربع كوب كريمة لباني
1 عود قرفة
مرق دجاج

للتقديم
أرز بالشعرية

طريقة تحضير صينية بطاطس بالدجاج بدون فرن

- تخلط مكونات التتبيلة ثم تتبل بها قطع الدجاج وتشوى على الجريل.
- تخلط مكونات البطاطس ثم تسوى على النار.
-يضاف المرق للبطاطس وعود القرفة وتترك حتى الغليان.
- تضاف الكريمة وتقلب مع المحتوى لمدة دقيقتين.
-يضاف الدجاج وتترك على النار حتى تمام النضج ثم تقدم بالهنا مع الأرز بالشعرية.

المصدر: elbalad

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