

صينية بطاطس بالفراخ صينية بطاطس بالفراخ



طريقة تحضير صينية بطاطس بالفراخ بدون طماطم تعتبر من أكثر الوصفات التي يعشق تناولها الكبار و الصغار مما يدفع العديد من ربات المنزل على إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتها نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ.



نقدم لكم من خلال هذا التقرير بالخطوات طريقة تحضير صينية بطاطس بالفراخ بدون طماطم على طريقة الشيف نورهان ميشيل مقدمة برنامج حكاوي المشاوي على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير صينية بطاطس بالفراخ بدون طماطم

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