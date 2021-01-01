تزداد فى الشتاء .. اكتشف الفرق بين الأنفلونزا والزكام



الأنفلونزا والزكام الأنفلونزا والزكام

يرغب كثيرون فى معرفة الفرق بين الأنفلونزا والزكام حيث أن كلاهما من الأمراض الشائعة بين الناس بشكل كبير .



وتساعد معرفة الفرق بين الأنفلونزا والزكام في التعافي من المرض بسرعة نتيجة تناول العلاج الصحيح حيث أن كل منهما له طريقة علاج مختلفة بعض الشئ بالرغم من أن هناك بعض العلاجات المشتركة مثل الادوية الخافضة للحرارة.



نكشف لكم في هذا التقرير أهم الاختلافات بين الأنفلونزا والزكام وذلك وفقا لما جاء في موقع “ healthlinkbc” .

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أعراض الأنفلونزاعادة ما تكون أعراض الأنفلونزا أسوأ بكثير من نزلات البرد وفي أغلب الاحيان تحدث الإصابة بـ الأنفلونزا فجأة وتستمر لفترة أطول، وإليكم أهم أعراضها:حمىسعالقشعريرة بردآلام الجسمصداع الراسالشعور بالتعب الشديدعادة ما تكون الأعراض أسوأ في الأيام الثلاثة أو الأربعة الأولى، وفي معظم الأشخاص الأصحاء، ستختفي الأنفلونزا في غضون 7 إلى 10 أيام، ولكن قد يستغرق الأمر من أسبوع إلى أسبوعين حتى تتحسن تمامًا، ويصاب الناس عادة بـ الأنفلونزا في أواخر الخريف والشتاء.أعراض الزكامتظهر أعراض الزكام عادة على مدار يومين من الإصابة به ، وقد تشمل الأعراض التالية:سيلان الأنف والعطسالتهاب الحلق والسعالصداع الرأسآلام الجسمعادة ما تستمر نزلات البرد من أسبوع إلى أسبوعين، ومع تفاقم البرد قد يصاب أنفك بالانسداد بسبب المخاط السميك ويمكن أن تصاب بالزكام في أي وقت من السنة ، لكنه أكثر شيوعًا في أواخر الشتاء وأوائل الربيع.