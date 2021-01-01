التموين تعلن تفاصيل اكتشاف بطاقة تموينية لـ الرئيس السيسي في المنيا



الرئيس السيسي الرئيس السيسي

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه منذ أن بدأت وزارة التموين والتجارة مع هيئة الرقابة الادارية في ملف تنقية البطاقات، كان من ظواهر التلاعب التي تم رصدها والتعامل معها وجود أرقام قومية صحيحة ولكن ليست من أحد افراد العائلة.



وفيما يتعلق بما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشأن وجود بطاقة تموين بأسم في محافظة المنيا قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين إنه تم اكتشاف ذلك ووجد بالبطاقة الرقم القومي للرئيس السيسي وتم الغاء البطاقة منذ اكتشافها.



وأضاف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه حتى الآن يتم مراجعة البطاقات التموينية بشكل دوري وفي حالة وجود أي نوع من الاخطاء يتم اتخاذ اللازم والجميع يعلم أنه منذ نهاية عام 2020 تم الوصول إلى تنقية قاعدة البيانات وتم الربط مع كافة القواعد ذات العلاقة.