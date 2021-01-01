الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق مصنع بالإسماعيلية.. لايف



حريق مصنع بالإسماعيلية حريق مصنع بالإسماعيلية

تواصل قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية، السيطرة على حريق ضخم بمصنع بويات وكيماويات، في منطقة الاستثمار بمحافظة الإسماعيلية، والذى يستمر اشتعال النيران فيه أكثر من ساعتين، دون إصابات حتى الآن.



وعقب اندلاع الحريق دفعت قوات الحماية المدنية بكل سيارات الإطفاء في المحافظة، في محاولة للسيطرة على الحريق كما انتقلت 20 سيارة إسعاف لمكان الحريق.



تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مدير الحماية المدنية، بوقوع حريق ‏ضخم بمصنع بويات بمنطقة الاستثمار على طريق "الإسماعيلية القاهرة" وتم دفع عدد من سيارات الإطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق.

https://web.facebook.com/watch/?v=2970005423211483