نجحت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية في كشف أكبر مخطط لـ تشكيل عصابي لمحاولة إعادة تدوير مخدري الحشيش والهيروين متخذين من مزرعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وكرا لنشاطهم الإجرامي.
كشفت التحريات أن زعيم التشكيل العصابي هارب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن المؤبد 25 سنة في القضية رقم 52777 لسنه 2013 جنايات مخدرات مدينة نصر.
ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط التشكيل العصابي والدى اتخذ من محافظتي القاهرة والمنوفية اوكارا لترويج سمومهم.
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التعليقات على فيديو جراف .. عصابة تدوير الحشيش والهيروين تسقط بمخدرات بـ40 مليون جنيه
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