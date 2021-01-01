هل هناك دعاء لو قلته تقضى حاجتي ؟ مستشار المفتي يجيب



هل هناك دعاء لو قلته تقضى حاجتي هل هناك دعاء لو قلته تقضى حاجتي

هل هناك دُعَاءٌ لو قُلْتُه تُقْضَى حاجَتِي ؟ .. سؤال ورد الى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية عبر صفحته الشخصية ، وأجاب قائلا: إذا وفقك الله للدعاء بانكسارٍ ، فقد ضمن لك الإجابة ، قال تعالى: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ).



وأضاف مستشار المفتي قائلا: إذا كان للإنسان حاجة - مهما كانت - فَلْيَدْعُ بتذللٍ واضطرارٍ ويقين بوعد الله ، وخيرٌ له أن يفعل كما جاء في الحديث الصحيح : أنَّ رجلًا ضريرَ البَصرِ أتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالَ : ادعُ اللَّهَ أنْ يُعَافِيَني قالَ : "إنْ شئتَ دعوتُ ، وإن شِئتَ صبرتَ فَهوَ خيرٌ لَكَ" . قالَ : فادعُهْ ، قالَ : فأمرَهُ أن يتوضَّأَ فيُحْسِنَ وضوءَهُ ويدعوَ بِهَذا الدُّعاءِ : "اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ وأتوجَّهُ إليكَ بنبيِّكَ محمَّدٍ نبيِّ الرَّحمةِ ، إنِّي توجَّهتُ بِكَ إلى ربِّي في حاجَتي هذِهِ لِتُقْضَى ليَ ، اللَّهمَّ فشفِّعهُ فيَّ" . قال : ففعل الرَّجُلُ فَبَرَأَ ، فافْعَلْ ذلك وكَرِّرْه ولا تَمَلَّ ، فقد ضَمِنَ اللهُ لك الإجابةَ بما فيه خيرُك .



هذا الوقت يستجاب فيه الدعاء

قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أوقات استجابة الدعاء هو بعد التشهد الأخير قبل التسليم.

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وأضاف “عثمان”، خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن من سنن النبي المهجورة الدعاء مباشرة بعد التشهد الأخير قبل التسليم حيث إنه يعد وقت يعد وقت من أوقات استجابة الدعاء .هل الدعاء بعد التشهد الأخير مستجاب ؟قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة يجوز ولا إثم فيه.وورد سؤال للشيخ أحمد وسام، فى إجابته عن السؤال الوارد إليه، خلال فتوى مسجلة له، مضمونه "هل يجوز الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟، إلى أنه يجوز الدعاء ولا حرج فى ذلك، لافتا إلى أنه من الأولى الالتزام بالسنة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال في حديثه الشريف "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي".وأضاف أمين الفتوى، أن الصحيح في الصلاة، قراءة التشهد ثم الصلاة على النبي بالصيغة الإبراهيمية، ثم بعد ذلك يمكن للمصلي الدعاء بما يشاء ويستجيب الله تبارك وتعالى له.