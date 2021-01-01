هل هناك دعاء لو قلته تقضى حاجتي ؟ مستشار المفتي يجيب

هل هناك دُعَاءٌ لو قُلْتُه تُقْضَى حاجَتِي ؟ .. سؤال ورد الى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية عبر صفحته الشخصية ، وأجاب قائلا: إذا وفقك الله للدعاء بانكسارٍ ، فقد ضمن لك الإجابة ، قال تعالى: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ).
وأضاف مستشار المفتي قائلا: إذا كان للإنسان حاجة - مهما كانت - فَلْيَدْعُ بتذللٍ واضطرارٍ ويقين بوعد الله ، وخيرٌ له أن يفعل كما جاء في الحديث الصحيح : أنَّ رجلًا ضريرَ البَصرِ أتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالَ : ادعُ اللَّهَ أنْ يُعَافِيَني قالَ : "إنْ شئتَ دعوتُ ، وإن شِئتَ صبرتَ فَهوَ خيرٌ لَكَ" . قالَ : فادعُهْ ، قالَ : فأمرَهُ أن يتوضَّأَ فيُحْسِنَ وضوءَهُ ويدعوَ بِهَذا الدُّعاءِ : "اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ وأتوجَّهُ إليكَ بنبيِّكَ محمَّدٍ نبيِّ الرَّحمةِ ، إنِّي توجَّهتُ بِكَ إلى ربِّي في حاجَتي هذِهِ لِتُقْضَى ليَ ، اللَّهمَّ فشفِّعهُ فيَّ" . قال : ففعل الرَّجُلُ فَبَرَأَ ، فافْعَلْ ذلك وكَرِّرْه ولا تَمَلَّ ، فقد ضَمِنَ اللهُ لك الإجابةَ بما فيه خيرُك .
هذا الوقت يستجاب فيه الدعاء
قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أوقات استجابة الدعاء هو بعد التشهد الأخير قبل التسليم.
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