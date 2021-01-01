كارتيرون: واجهنا خصما قويا.. وفخور باللاعبين

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صورة الخبر: كارتيرون
كارتيرون

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عن سعادته وفخره بالفوز الذي حققه على توسكر الكيني.

وفاز الزمالك على توسكر بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، على استاد نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال كارتيرون، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "اللقاء كان صعبا، الزمالك واجه منافسا قويا ومنظما، والأجواء كانت صعبة، خاصة أن نسبة الأكسجين في الجو أقل منها في مصر".

وأوضح كارتيرون أن الزمالك تغلب على بطل الدوري الكيني، علما بأنه سبق وخسر من جورماهيا من قبل في الكونفدرالية برباعية مقابل هدفين.

وأضاف: "فخور باللاعبين عقب الفوز على توسكر، رغم الظروف التي واجهت الزمالك".

وأتم: "مباراة العودة في برج العرب ليست سهلة، وسنخوضها بأفضل تشكيل لحسم الفوز والتأهل لدور المجموعات".

من جانبه أشاد البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس مرمى الزمالك بمستوى محمد أبو جبل حارس الأبيض أمام توسكر.
وأضاف للموقع الرسمي للزمالك "أبو جبل قدم مباراة كبيرة ونجح في جميع الاختبارات، وكان يوجه زملاءه ويتحدث معهم".

وشدد أوليفيرا على أن "الزمالك يمتلك حارسي مرمى على أعلى مستوى (أبو جبل ومحمد عواد).

المصدر: kooora

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