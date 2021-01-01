أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عن سعادته وفخره بالفوز الذي حققه على توسكر الكيني.
وفاز الزمالك على توسكر بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، على استاد نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقال كارتيرون، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "اللقاء كان صعبا، الزمالك واجه منافسا قويا ومنظما، والأجواء كانت صعبة، خاصة أن نسبة الأكسجين في الجو أقل منها في مصر".
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التعليقات على كارتيرون: واجهنا خصما قويا.. وفخور باللاعبين
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