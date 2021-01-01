التهب حريق كبير اليوم السبت داخل مركز تجاري في مدينة قلنسوة وسط إسرائيل.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن شهود عيان تأكيدهم أن المول التجاري Z Center كان مكتظا بالزوار عندما اندلع الحريق فيه، غير أن أجهزة الطوارئ أعلنت عن عدم ورود تقارير عن عالقين أو مفقودين داخل المبنى.
وبعد نحو ساعة من ورود أولى التقارير عن الحريق، انهار الطابق العلوي من المركز، بينما أكد مسؤولون أن هناك مخاوف من انهيار المبنى بالكامل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على حريق كبير يجتاح مركزا تجاريا مكتظا بالناس وسط إسرائيل..فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق