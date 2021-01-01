حريق كبير يجتاح مركزا تجاريا مكتظا بالناس وسط إسرائيل..فيديو

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حريق كبير يجتاح مركزا تجاريا

التهب حريق كبير اليوم السبت داخل مركز تجاري في مدينة قلنسوة وسط إسرائيل.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن شهود عيان تأكيدهم أن المول التجاري Z Center كان مكتظا بالزوار عندما اندلع الحريق فيه، غير أن أجهزة الطوارئ أعلنت عن عدم ورود تقارير عن عالقين أو مفقودين داخل المبنى.

وبعد نحو ساعة من ورود أولى التقارير عن الحريق، انهار الطابق العلوي من المركز، بينما أكد مسؤولون أن هناك مخاوف من انهيار المبنى بالكامل.

ولفتت "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن فرق الإطفاء كانت قد انسحبت من المبنى حتى حين انهيار الطابق العلوي وحاولت السيطرة على النيران عن بعد.

وحسب الصحيفة الأولية، أصيب سبعة أشخاص بخروج خفيفة على خلفية الحادث، منهم ضابط شرطي كان يساعد في إخلاء المبنى من الناس وستة مدنيين أصيب اثنان منهم باستنشاق الدخان.

https://twitter.com/i/status/1449328175096504326

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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