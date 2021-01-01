نفت مصلحة خفر السواحل اليمنية، اليوم السبت، تعرض ناقلة نفط إيرانية لهجوم مسلح في خليج عدن، مشيرة إلى أن "اختلاق الحادث" يهدف إلى محاولة إعطاء ذريعة للتواجد الإيراني في المنطقة.
وقال اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل في تصريح لوكالة "شينخوا" إنه لا صحة للأخبار التي مصدرها طهران عن تعرض سفينة إيرانية لهجوم مسلح في خليج عدن.
وأوضح القملي أن الحديث في الوقت الحالي عن وقوع الحادث "محاولة إيرانية لتشريع تواجد بوارجها العسكرية في خليج عدن والبحر الأحمر".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على اليمن ينفي تعرض ناقلة نفط إيرانية لهجوم في خليج عدن
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق