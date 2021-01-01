

اعرف كيف تستخدم وضع الطاقة المنخفض فى آيفون تلقائيًا اعرف كيف تستخدم وضع الطاقة المنخفض فى آيفون تلقائيًا

يمكنك الاعتماد على وضع الطاقة المنخفض فى آيفون لينقذك فى المواقف الصعبة والتى تنفذ فيها بطارية هاتفك، وفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية.



ويعمل وضع الطاقة المنخفض على تقليل استهلاك الهاتف للطاقة عندما تنخفض نسبة الشحن عن 20٪.



ويؤثر هذا الوضع على سرعات التحميل والاتصال عبر تقنيات 5G المختلفة، ليحافظ على النسبة المتبقية من الطاقة في هاتفك.

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ويقوم نظام iOS بسؤالك إن كنت ترغب في تفعيل وضع الطاقة المنخفض إذا إنخفضت الطاقة عن 20٪.ولكن يمكنك عبر تطبيق الاختصارات أن تجعل النظام يفعله تلقائيًا دون سؤالك عندما تنخفض نسبة الطاقة عن نسبة تحددها أنت.تفعيل وضع الطاقة المنخفض فى آيفون تلقائيًاوتحتاج لتثبيت واستخدام تطبيق اختصارات سيري من أجل تفعيل هذه الخاصية، وتجد التطبيق مثبتًا بشكل مسبق في هاتفك.كما يمكنك تثبيته لاحقًا من متجر تطبيقات آبل في أي وقت ترغب فيه، ويمكنك ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:1 توجه إلى تطبيق الاختصارات ومن ثم قم بالضغط على زر الأوامر التلقائية من الأسفل.2 وبعد ذلك اضغط على زر انشاء أمر تلقائى جديد أو زر الإضافة إن كنت استخدمت تطبيق الاختصارات سابقًا.3 وبعد ذلك ترى مجموعة كبيرة من الاختيارات للأوامر التي يمكنك تفعيلها واستخدامها، ولكن تحتاج إلى التوجه لاختيار البطارية في قسم الطاقة.وتجد أمامك مجموعة من الاختيارات، ويمكنك هنا تحديد نسبة الطاقة التي ترغب في تفعيل وضع الطاقة المنخفضة بعدها.وتستطيع اختيار نسبة البطارية التى تعمل بعدها، ويمكنك جعله يعمل بعد 50٪، وذلك عبر اختيار النسبة ومن ثم الضغط على التالي.وعندما تنتقل إلى الخطوة التالية، قم بالضغط على زر إضافة الوظيفة، ومن ثم اختر تفعيل وضع الطاقة المنخفض في آيفون.ومن ثم اضغط على الخطوة التالية لتنتقل إلى الاختيار القادم وهو مراجعة الاختيارات التى قمت بها.ويجب عليك اغلاق خاصية السؤال قبل التفعيل، وذلك حتى تعمل هذه الخاصية بشكل تلقائي دون أي اختيارات، ويمكنك عبر استخدام تطبيق الاختصارات برمجة أي أمر ليعمل بشكل تلقائي دون أي تدخل منك، وتتنوع الاختيارات التي يمكنك تفعيلها عبر هذا الوضع.