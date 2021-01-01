

مايكروسوفت تغلق LinkedIn في الصين .. اعرف السبب مايكروسوفت تغلق LinkedIn في الصين .. اعرف السبب

من المعروف أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي - التي تحظى بشعبية كبيرة - في جميع أنحاء العالم لا تعمل في الصين، سواء كان ذلك على فيس بوك أو تويتر أو ماسنجر، حيث لا يُسمح لأي منهم بالعمل في الصين.



ورغم أن LinkedIn هي منصة الوسائط الاجتماعية الرئيسية الوحيدة التي لم يتم حظرها في الصين، لكن مايكروسوفت أعلنت أنها ستغلقها في الصين، وفي منشور للشركة، قالت إنها :"تواجه بيئة تشغيل أكثر تحديًا بشكل كبير ومتطلبات امتثال أكبر في الصين، بالنظر إلى ذلك ، اتخذنا قرارًا بإلغاء الإصدار المحلي الحالي من LinkedIn، وهو كيفية وصول الأشخاص في الصين إلى منصة LinkedIn العالمية لوسائل التواصل الاجتماعي، في وقت لاحق من هذا العام "



ذكر تقرير سابق لصحيفة وول ستريت جورنال أن منظم الإنترنت الصيني طلب من مايكروسوفت تعديل محتواها بشكل أفضل، وقد قام موقع LinkedIn بحظر بعض الصحفيين الأمريكيين في الصين ، بينما اشتكى الأكاديميون والباحثون أيضًا من حظر حساباتهم، ولطالما كانت الصين تتخذ إجراءات صارمة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى ، كما أن شركات مثل Facebook و Google ليس لها وجود تقريبًا في البلاد، فيما تعد أبل هي واحدة من شركات التكنولوجيا الأمريكية القليلة التي لا تزال تتمتع بحضور كبير في الصين.



لن تخرج مايكروسوفت من الصين تمامًا حيث قالت الشركة إن استراتيجيتها الجديدة ستركز على "مساعدة المهنيين المقيمين في الصين في العثور على وظائف في الصين والشركات الصينية في العثور على مرشحين جيدين."