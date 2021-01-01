أعلنت شركة Acer عن تطويرها لحاسب شخصي بمواصفات ممتازة مخصص للمصممين والأشخاص الذين يعملون مع الصور والفيديوهات ثلاثية الأبعاد.
وأشار الخبراء في الشركة إلى أن حاسب ConceptD 7 SpatialLabs Edition سيعتمد على تقنيات 3D SpatialLabs التي ستجعل الصور والفيديوهات تظهر على شاشته ثلاثية الأبعاد دون الحاجة لاستعمال خوذ أو نظارات خاصة كما مع بقية الأجهزة المحمولة الأخرى حاليا.
ولتحقيق هذه الغاية سيضم الحاسب كاميرا خاصة قادرة على تعقب حركات عيني المستخدم ورأسه، فضلا عن برمجيات خاصة لتعديل الصور، إضافة إلى تقنيات خاصة تسمح بالتعامل مع تطبيقات الصور ثلاثية الأبعاد مثل Autodesk Fusion 360.
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التعليقات على Acer تعلن عن حاسب متطور لمستخدمي التقنيات ثلاثية الأبعاد
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