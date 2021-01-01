كشفت تسريبات، أن شركة فيفو الصينية تعمل على إطلاق هاتف ذكي من الفئة المتوسطة تحت اسم Vivo S10e ، حيث سيصدر الهاتف بعدد من الألوان المختلفة مع مواصفات جيدة للغاية، مع دعم لتقنية الجيل الخامس 5G .
وبحسب موقع NewsBytes فإن هاتف فيفو القادم Vivo S10e تم كشف مواصفاته من قبل المسرب Tipster الذى أكد احتواء الهاتف على شاشة بجودة كبيرة مع كاميرا فائقة الدقة.
وسيأتي هاتف فيفو القادم Vivo S10e بشاشة قياس 6.44 بوصة من نوع Super AMOLED ودقة 1080 × 2400 مع جودة Full HD+، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع نوتش للكاميرا الأمامية ومستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبت على جانب الهاتف.
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التعليقات على وحش جديد من فيفو.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف Vivo S10e
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